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Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde - Son Dakika

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde

10.12.2021 11:01

Ayta Sözeri'nin Jolly Joker Private'te verdiği konsere katılan oyuncu Pelin Öztekin, sahneye çıkarak Sil Baştan şarkısını söyledi. Performansıyla alkış toplayan Öztekin, Melis Sezen'in Altın Kelebek'teki "Tutuyorum çünkü elimde" sözlerine gönderme yaptı.

CVK Park Bosphorus Hotel'in terasında yer alan ve ünlü iletişimci Özgür Aras'ın Marka Elçiliğini yaptığı Jolly Joker Private, muhteşem sesi ve repertuvarıyla Ayta Sözeri'yi ağırladı. Geçmişten bugüne sevilen şarkıları kendine has yorumuyla seslendiren Sözeri, hem müzik ziyafeti hem de samimi diyaloglarıyla keyifli bir gece yaşattı.

"ELİMDE MİKROFON TUTUYORUM ÇÜNKÜ ELİMDE"

Yoğun ilgi gören Ayta Sözeri konserine gelenler arasında oyuncu Pelin Öztekin, Oğulcan Engin ve kız arkadaşı Miray Daner de yer aldı. Ayta Sözeri'nin sahnesine çıkarak Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" şarkısını söyleyen ve seyirciden büyük alkış alan Pelin Öztekin ise şarkının sonunda "Şimdi elimde mikrofon tutuyorum çünkü elimde" diyerek Melis Sezen'in Altın Kelebek'teki sözlerine atıfta bulundu.

MELİS SEZEN NE DEMİŞTİ?

5 Aralık'ta düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılan ve ödüle layık görülen oyuncu Melis Sezen, özel tasarım elbisesini yanı sıra yaptığı konuşmayla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Konuşurken heyecanlanan oyuncu, ödülünü göstererek "Bunu tutuyorum çünkü elimde" dedi. Sezer'in bu sözleri de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde

Pelin Öztekin, Melis Sezen, Ayta Sözeri, Altın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde - Son Dakika
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