Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi

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Tolga Sarıtaş, sete giderken trafik kazası geçirdi. Başka bir aracın Sarıtaş'ın otomobiline arkadan çarpması sonucu maddi hasar oluşurken, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

20.02.2025 08:21  Güncelleme: 08:39
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Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Kötü Çocuk, Söz gibi projelerde rol alan ve şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş'tan kötü bir haber geldi. Başarılı oyuncu, set yolunda kaza yaptı.

Geçtiğimiz yıl Zeynep Mayruk ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, sete giderken kaza yaptı. 2. Sayfa'nın haberine göre; başka bir araç Sarıtaş'ın otomobiline arkadan çarptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada maddi hasar meydana gelirken oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle geçirdiği kaza sonrası konuyla ilgili Tolga Sarıtaş'tan herhangi bir açıklama gelmedi.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Alp Uganer:
    kim bu 3 13 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    altaydan Tunaya jant yardim 11 0 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    gerçek hayatlarıda teşkilat gibi yoğun . 6 2 Yanıtla
  • Murat Çil:
    bunun yerine sinan akçıl yavşa kaza yapaydı iyidi bu efendi çocuk geçmiş olsun 1 0 Yanıtla
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