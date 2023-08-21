Ünlü Oyuncu Tolga Yüce, Saç Bakımı İçin Bonita Hair Clinic'i Tercih Etti - Son Dakika

Ünlü Oyuncu Tolga Yüce, Saç Bakımı İçin Bonita Hair Clinic'i Tercih Etti

Ünlü Oyuncu Tolga Yüce, Saç Bakımı İçin Bonita Hair Clinic\'i Tercih Etti
Son Güncelleme: 21.08.2023 21:15

İstanbul-Sarıyer'de hizmet veren Bonita Hair Clinic, saç bakımına büyük önem veren ünlü isimlerin vazgeçilmezi haline geldi. Bonita Hair Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aktepe, kliniği tercih edenlerin büyük bir bölümünü de Belçika'dan gelen sağlık turistlerinin oluşturduğunu söyledi. Saç ekimi başta olmak üzere saç sağlığı konusunda hizmet veren klinik, ünlü isimlerin de sık sık tercih ettiği bir yer haline gelmiştir. Ünlü oyuncu Tolga Yüce de saç bakımı için Bonita Hair Clinic'i tercih etmiştir. Klinik, Belçika'da da bir ofis bulundurarak Türkiye'ye sağlık turistlerinin gelmesini sağlamaktadır. Ayrıca, JetPeel adlı bir uygulama da klinikte oldukça ilgi görmektedir.

İstanbul- Sarıyer'de hizmet veren Bonita Hair Clinic, saç bakımına büyük önem veren ünlü isimlerin vazgeçilmezi haline geldi. Hollywood yapımlarında rol alarak adını geniş bir kitleye duyuran Tolga Yüce saç bakımı için Bonita Hair Clinic'i tercih etti.

Bonita Hair Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aktepe, kliniği tercih edenlerin büyük bir bölümünü de Belçika'dan gelen sağlık turistlerinin oluşturduğunu söyledi.

Vedat Aktepe, bir süredir Sarıyer'de hizmet veren Bonita Hair Clinic'te saç ekimi başta olmak üzere saç sağlığı konusunda her türlü hizmeti verdiklerini söyledi. Saçlarına özen gösteren ünlü isimleri de sık sık klinikte ağırladıklarını dile getiren Aktepe, "İş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim, uygulamalarımızı tercih ediyor. O isimler arasında Tolga Yüce de var. Kendisine sık sık saç bakımı uyguluyoruz" dedi.

Ünlü Oyuncu Tolga Yüce, Saç Bakımı İçin Bonita Hair Clinic'i Tercih Etti

HASTALARIN ÇOĞU BELÇİKA'DAN

Belçika'da da bir ofislerinin bulunduğu ve ülkeden Türkiye'ye çok sayıda sağlık turistinin gelmesini sağladıklarını ifade eden Vedat Aktepe, "Saç ekimi konusunda Türkiye tüm dünyada zirvede. Bonita Hair Clinic de İstanbul'un en çok tercih edilen saç ekim merkezlerinden. Özellikle Belçika'dan gelen hastalarımız yoğunlukta, çünkü orada bir ofisimiz var ve Türkiye'ye gelmek isteyenlere burada çok konforlu bir süreç sunuyoruz" diye konuştu.

JETPEEL UYGULAMASI REVAÇTA

Saç ekimi ve saç bakımının yanı sıra Bonita Hair Clinic'te en çok ilgi gören uygulamalardan birinin de 'JetPeel' olduğunu söyleyen Aktepe, uygulamanın detaylarını şöyle anlattı: "JetPeel, kafa derisini besleyerek saç büyümesini destekleyen bir uygulama. Basınçlı hava ve Jet Detox Suyu ile saç derisini arındırıp, sonrasında güçlü ve parlak saçlar için özel formüle sahip bir serumu uyguluyoruz. Saçların köküne oksijen göndererek daha sağlıklı kalmasını ve canlanmasını sağlıyoruz." - ADVERTORİAL

Tolga Yüce, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Tolga Yüce, Saç Bakımı İçin Bonita Hair Clinic'i Tercih Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Tolga Yüce, Saç Bakımı İçin Bonita Hair Clinic'i Tercih Etti - Son Dakika
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