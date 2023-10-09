Ünlü oyuncu Wilma Elles, 3. kez anne oldu

Yıllar önce yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Caroline rolüyle hafızalara kazınan ve daha sonra birçok projede rol alan Wilma Elles, 5 Ekim'de 3. kez annelik heyecanı yaşadı. Ünlü isim, 3 çocuğu ve eşiyle aile pozu vermeyi de ihmal etmedi.

"RÜYALAR GERÇEKLEŞTİĞİNDE"

Bir yıl önce avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturan Wilma Elles, kızına Tiara Manolya adını verdi. Hamileliği boyunca sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan oyuncu, aile pozlarını da takiplerinin beğenisine sundu. Hastanede 3 çocuğu ve eşiyle pozlar veren Elles, "Tiara Manolya, 05.10.2023. Rüyalar gerçekleştiğinde. Çok şükür" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımına tebrik yorumu ve beğeni yağdı.

Willa Elles, 2015 yılında iş insanı Arif Kerem Göğüs ile ilişkisinden Milat ve Melodi adını verdikleri ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti.