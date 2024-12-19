Ünlü oyuncunun tesettürlü pozlarına beğeni yağdı: Çok güzelsin

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Köfteci Yusuf\'un ardından bir büyük skandal daha

Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Akasya Durağı dizisinde'Zeyno' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sitare Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

TESETTÜRLÜ POZLARINI PAYLAŞTI

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Birgül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Akbaş, son olarak dizi setinden tesettürlü fotoğraflarını paylaştı. Büyük beğeni toplayan fotoğraf karelerinin altına "Her hali çok güzel", "Güzel ve duru", "Bir insan her haliyle mi güzeldir" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte güzel oyuncunun o paylaşımları;