Ünlü oyuncunun tesettürlü pozlarına beğeni yağdı: Çok güzelsin - Son Dakika
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Ünlü oyuncunun tesettürlü pozlarına beğeni yağdı: Çok güzelsin

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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu Sitare Akbaş, tesettürlü paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

19.12.2024 11:31
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Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Akasya Durağı dizisinde'Zeyno' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sitare Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncunun tesettürlü pozlarına beğeni yağdı: Çok güzelsin

TESETTÜRLÜ POZLARINI PAYLAŞTI

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Birgül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Akbaş, son olarak dizi setinden tesettürlü fotoğraflarını paylaştı. Büyük beğeni toplayan fotoğraf karelerinin altına "Her hali çok güzel", "Güzel ve duru", "Bir insan her haliyle mi güzeldir" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte güzel oyuncunun o paylaşımları;

Ünlü oyuncunun tesettürlü pozlarına beğeni yağdı: Çok güzelsin
Ünlü oyuncunun tesettürlü pozlarına beğeni yağdı: Çok güzelsin
Ünlü oyuncunun tesettürlü pozlarına beğeni yağdı: Çok güzelsin

Kızıl Goncalar, Akasya Durağı, Sitare Akbaş, Sosyal Medya, Televizyon, Magazin, Medya, Sanat, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncunun tesettürlü pozlarına beğeni yağdı: Çok güzelsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sefik Avci:
    tesettür bir bayanı güzelleştirir 68 29 Yanıtla
  • Seyfullah Öner:
    kadının en güzel süsü tesettürüdür 64 25 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    MİLLET AÇLIKTAN CAN ÇEKİŞİYOR HABERE BAK AFERİM 20 46 Yanıtla
  • agrasif laz:
    ALLLAH YOLUNU BAHTİNİ ACİK ETSİN İNSALLAH BOLE KALİR 41 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Ünlüsü Be Yaa 7 31 Yanıtla
  • hasan erel:
    sapıklar yorum yapmasın 28 6 Yanıtla
  • İlhami Tan:
    iç güzelliği ve dış güzelliği ile takdir edilmeyi hak ediyor. teşekkürler. 20 9 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Böyle daha iyi kazma sapi doğrultur daha zevkli olur 9 11 Yanıtla
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