Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı - Son Dakika
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Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı

21.05.2022 12:06

Şimdilerde 'Üç Kız Kardeş' adlı diziyle televizyon ekranlarında ve Bir Garip Orhan Veli Müzikali ile tiyatro sahnesinde izleyici karşısına çıkan 59 yaşındaki oyuncu Reha Özcan Burdur'da talihsiz bir kaza geçirdi. Köpek saldırısına uğrayan Reha Özcan yaralandı. Özcan köpeklerin değil kendisinin hatalı olduğunu söyleyerek "Çoban köpekleri de sürüyü korumak maksadıyla bize saldırdı." dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş adlı dizide İclal Aydın ile başrol oynayan Reha Özcan, Bir Garip Orhan Veli oyununun turnesi için gittiği Burdur'da köpeklerin saldırısına uğradı.

"KÖPEKLER SÜRÜYÜ KORUMAK İÇİN BİZE SALDIRDI"

560 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir canlı yayın açarak yaşadıklarını anlatan başarılı oyuncu, "Oyun için Burdur turnesine çıktık. Burdur'da köpeklerden kaçarken saldırıya uğradım. Bizim hatamız, köpeklerin hiçbir suçu yok. Koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık. Oradaki çoban köpekleri de sürüyü korumak maksadıyla bize saldırdı. Biz de kaçtık, kaçarken de sol ayağımdaki alt baldır yaralandı. Orada travmatik bir şey oluştuğu için yürüyemiyorum. Yürüyemediğim için de oyunu sahnede oturarak oynamak zorunda kaldım. Canım hala çok yanıyor" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun yer aldığı Bir Garip Orhan Veli oyununun dün akşam yapılması planlanan gösterimi ise haziran ayına ertelendi.

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı - Son Dakika
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