Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, İbiza'da katılmak istediği özel bir partinin girişinde beklenmedik bir olay yaşadı. Polisler, 50 yaşındaki yıldızı tanımadı ve kimliğini göstermesini isteyerek üst araması yaptı.

Olay, bu ay başında Patron tekila markası ve ünlü İspanyol oyuncu Aron Piper'ın özel villasında verilen davette yaşandı. DiCaprio, 27 yaşındaki model sevgilisi Vittoria Ceretti ve arkadaşlarıyla birlikte partiye gelmişti. Görgü tanıklarına göre polis, parti öncesi herkese güvenlik taraması yapıyordu. Ceretti olduğu düşünülen bir kadın, "Şu an tamamen üstümü arıyorlar" derken, DiCaprio ceplerindeki eşyaları çıkarıp polise uzattı.

Dünyaca tanınan aktör, polisleri ikna edebilmek için kendini tanıtmak zorunda kaldı. Kimliğini gösterdikten sonra içeri girmesine izin verildi. Ancak herkes bu kadar şanslı değildi. Rapçi Travis Scott'ın kapıdan çevrildiği öğrenildi. Partiye giren diğer ünlüler arasında model Kendall Jenner ve DiCaprio'nun yakın dostu Tobey Maguire da vardı.

Bir davetli, "Ünlüler de bizim gibi… Leo bile kapıda bekletildi. Polisler onu tanıyınca şaşkınlık yaşadı. O ise gayet güleryüzlü ve espriliydi." dedi.

DiCaprio ve Ceretti'nin 2023 Cannes Film Festivali'nde tanıştığı biliniyor. Çiftin nişanlı olmadıkları, ancak sık sık birlikte görüldükleri belirtiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Jeff Bezos ve Lauren Sanchez ile 500 milyon dolarlık süper yatta tatil yaptıkları da gündeme gelmişti.