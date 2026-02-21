Ünlü rapçi Blok3, gelen astronomik teklifi geri çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü rapçi Blok3, gelen astronomik teklifi geri çevirdi

Ünlü rapçi Blok3, gelen astronomik teklifi geri çevirdi
21.02.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blok3, programda kariyerine ve prensiplerine uymayan hiçbir parayı kabul etmeyeceğini açıkladı. Kendisine İtalya'dan gelen yüksek kazançlı konser teklifini ise geri çevirdiğini belirtti.

Kral Müzik YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin'in konuğu olan 23 yaşındaki genç şarkıcıya "Hiç sevmediğin biriyle para karşılığı düet teklifi gelse kabul eder misin?" sorusu yöneltildi. Blok3, net bir şekilde olumsuz yanıt verdi.

"KAÇ PARA OLDUĞUNU SÖYLESEM İNANMAZLAR'

Ünlü rapçi, programda düet sorusunu yanıtlarken gelen yüksek kazançlı konser teklifini şöyle anlattı:

"Düet teklifini kabul etmem. Bayağı güzel bir param var zaten, çorbamız kaynıyor Allah'a şükür. Bir de her şeyin bir fiyatı, etiketi olamaz. Benim kariyerimin, hayatımın, prensiplerimin bir etiketi yok. Bana ne teklifler geldi… Bir organizasyon yapılmış İtalya'da, harbiden güzel bir para teklifi gelmiş. 'Gelsin beş-altı şarkı söylesin, jetle götürsün geri getirsin' dediler ama bu bir düğündü. Ben düğünde şarkı söylemem. Söyleyenlere bir şey demiyorum ama benim kariyerim buna göre bir kariyer değil. Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar. Ama buna şahit olan insanlar var."

Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

HAYATI FİLM OLUYOR

23 yaşındaki genç şarkıcı, 1.5 yıldır üzerinde çalıştığı kendi film projesini ve başrolü üstleneceğini açıkladı:

"Film beni anlatacak. Ben bir sektöre giriyorsam, o sektörü yıkacağımı bildiğim için girerim."

Magazin, İtalya, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü rapçi Blok3, gelen astronomik teklifi geri çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    kimleri meshur ettin eyy güzel ülkem 12 0 Yanıtla
  • trakyali 59 trakyali 59:
    Bu kim 2 0 Yanıtla
  • 96310555 96310555:
    sanırsın ki sanki Tarkan.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
Moda devinin kurucusu Tayland’da hayatını kaybetti Moda devinin kurucusu Tayland'da hayatını kaybetti
Dikkat çeken araştırma Kediler, insanlarda kanser tedavisi için yeni ipuçları sunabilir Dikkat çeken araştırma! Kediler, insanlarda kanser tedavisi için yeni ipuçları sunabilir

17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
16:01
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı Mide bulandıran “taciz“ iddiası
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran "taciz" iddiası
15:10
’’Savcıyım’’ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
''Savcıyım'' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 17:32:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Ünlü rapçi Blok3, gelen astronomik teklifi geri çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.