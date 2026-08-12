Ünlü rapçi sahneye çıkmadı, 5 milyon TL’lik kriz çıktı! - Son Dakika
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Ünlü rapçi sahneye çıkmadı, 5 milyon TL’lik kriz çıktı!

Ünlü rapçi sahneye çıkmadı, 5 milyon TL’lik kriz çıktı!
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Motive adıyla tanınan Tolga Can Serbes hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Organizasyon firmasının sahibi Büşra Ölmez, rapçinin bazı konserlere katılmadığını ve şirketin 95 bin Euro (yaklaşık 5,2 milyon TL) zarara uğradığını söyledi. Ölmez, elindeki belgelerle hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Rap dünyasında Motive adıyla tanınan Tolga Can Serbes hakkında bu kez konser anlaşmaları ve ödemelerle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

Organizasyon firmasının sahibi Büşra Ölmez, Serbes’in anlaşma sağlanan bazı konserlerde sahne almadığını ve bu nedenle şirketinin 95 bin Euro zarara uğradığını söyledi. Bu miktarın yaklaşık 5 milyon 237 bin TL olduğunu belirten Ölmez, konuya ilişkin elinde belgeler bulunduğunu ve hukuki yollara başvuracağını ifade etti.

Ünlü rapçi sahneye çıkmadı, 5 milyon TL’lik kriz çıktı!

Ölmez, iddialarının yalnızca konserlerle sınırlı olmadığını da söyledi. 2021-2026 yılları arasında bazı konser ve iş ödemelerinin faturasız şekilde elden tahsil edildiğini öne süren Ölmez, farklı menajer ve organizatörlerin de benzer sorunlar yaşadığını belirtti.

"ELİMDE BULUNAN BELGELERLE HAKLARIMI ARAYACAĞIM"

“Elimde bulunan belgelerle haklarımı sonuna kadar arayacağım” diyen Ölmez, yaşananlarla ilgili yasal süreci başlatacağını söyledi.

Ünlü rapçi sahneye çıkmadı, 5 milyon TL’lik kriz çıktı!

Büşra Ölmez, Motive’nin Avrupa turnesiyle ilgili de dikkat çeken bir adım attığını söyledi. Rapçinin Schengen vizesinin iptal edilmesi ve Avrupa turnesine çıkamaması için Almanya’daki yetkili makamlara başvuruda bulunduğunu belirten Ölmez, benzer mağduriyet yaşayan menajer, organizatör ve sektör çalışanlarına da dayanışma çağrısı yaptı.

Tolga Can Serbes veya temsilcilerinden ise söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Son Dakika Magazin Ünlü rapçi sahneye çıkmadı, 5 milyon TL’lik kriz çıktı! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    iyi olmuş herkes repçi olmuş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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