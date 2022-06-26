Ünlü sanatçı Demet Akalın Zonguldak'ta konser verdi - Son Dakika
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Ünlü sanatçı Demet Akalın Zonguldak'ta konser verdi

26.06.2022 00:29

Ünlü sanatçı Demet Akalın Zonguldak'ta konser verdi Ünlü Pop Sanatçısı Demet Akalın Zonguldak'ta konser verdi.

Ünlü sanatçı Demet Akalın Zonguldak'ta konser verdi

ZONGULDAK - Ünlü Pop Sanatçısı Demet Akalın Zonguldak'ta konser verdi. Kargo alanında hayranları ile bir araya gelen Akalın, söylediği parçalarla unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ünlü Pop Sanatçısı Demet Akalın Zonguldak kargo alanında sevenleri ile bir araya geldi. Zonguldak'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü kent genelin şiddetli yağmur uyarısı sonrası dün etkili olan yağmur nedeniyle Eypio konserine kalabalık olmazken sahneye konser için sahneye çıkan ünlü sanatçı Demet Akalın, "Allah'ın sevgili kuluyuz. Çok şükür yağmur falan yağmayacak. Yok yok yağmur falan yok" dedi. Halkın yoğun katılım gösterdiği konserde Demet Akal'ın söylediği birbirinden güzel şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Vatandaşlar Akalın'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

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Kaynak: İHA

Demet Akalın, Zonguldak, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı Demet Akalın Zonguldak'ta konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Demet Akalın Zonguldak'ta konser verdi - Son Dakika
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