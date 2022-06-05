Ünlü sanatçı Eypio Başkent Millet Bahçesi'nde sahne aldı - Son Dakika
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Ünlü sanatçı Eypio Başkent Millet Bahçesi'nde sahne aldı

05.06.2022 21:51

Ünlü sanatçı Eypio, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında düzenlediği konserde Başkent Millet Bahçesi'nde sahne aldı.

Ünlü sanatçı Eypio, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında düzenlediği konserde Başkent Millet Bahçesi'nde sahne aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Türkiye Çevre Haftası" dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında ünlü sanatçı Eypio Ankara'da sahne aldı. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen konserde Eypio sevilen parçalarını seslendirdi. Müzik dolu bir gece yaşayan Ankaralılar konserde çok eğlediklerini dile getirirken bu tür konserlerin devam etmesi temennisinde bulundu.

(Oğuzhan Halil Özbek - Hakan Karaduman/İHA)

Ünlü sanatçı Eypio Başkent Millet Bahçesi'nde sahne aldı
Ünlü sanatçı Eypio Başkent Millet Bahçesi'nde sahne aldı
Ünlü sanatçı Eypio Başkent Millet Bahçesi'nde sahne aldı
Ünlü sanatçı Eypio Başkent Millet Bahçesi'nde sahne aldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı Eypio Başkent Millet Bahçesi'nde sahne aldı - Son Dakika

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