Ünlü Sanatçı Otilia Giresun\'u Ziyaret Etti

Giresun'da düzenlenen bir etkinlik kapsamında konser vermek üzere şehre gelen dünyaca ünlü Rumen sanatçı Otilia, doğa harikası Kuzalan Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Ziyareti sırasında park içerisinde yer alan Mavi Göl ve Göksu Travertenleri'ni gezen sanatçı, bölgenin manzarasına hayran kaldı.

Karadeniz'in saklı cennetleri arasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuzalan Tabiat Parkı, bu kez dünya müziğinin sevilen ismini ağırladı. Masmavi suyuyla dikkat çeken Mavi Göl ve kireç taşlarının zamanla oluşturduğu beyaz basamaklı Göksu Travertenleri'ni gezen ünlü Rumen sanatçı Otilia, doğal güzelliklere hayran kaldı. Ziyareti sırasında cep telefonuyla bol bol fotoğraf çeken Otilia, sosyal medya hesaplarında da Giresun'un eşsiz manzaralarını paylaşmayı ihmal etmedi. "Burası gerçek olamayacak kadar güzel" ifadelerini kullanan sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Konser öncesi doğa ile iç içe vakit geçiren ünlü sanatçının Giresun'a hayran kaldığı ve ilerleyen dönemde bölgeyi tekrar ziyaret etmek istediği öğrenildi. - GİRESUN