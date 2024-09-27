Ünlü sanatçıyı \'\'Kilon kadar altın vereceğiz\'\' deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı

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Edirne'nin İpsala ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı, renkli ve sürpriz dolu anlarla son buldu. Ünlü sanatçı Derya Uluğ, festivalin son gününde muhteşem performansıyla izleyenleri coşturdu. Geceyi unutulmaz kılan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, sahnede Uluğ'u şaşırtan bir sürpriz yaptı.

"DERYA HANIM'A KİLOSU KADAR ALTIN VERECEĞİZ"

Başkan Kerman, Derya Uluğ'a hitaben "Derya Hanım'a kilosu kadar altın vereceğiz" dediğinde, hem sanatçı hem de izleyiciler hayrete düştü. Sahneye getirilen elektronik teraziyle tartılan Derya Uluğ'a, kilosu kadar İpsala'nın "beyaz altını" olarak bilinen İpsala pirinci hediye edildi.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Başkan Kerman, Türkiye'de sofralardaki dört tabak pirincin birinin İpsala'da yetiştiğini belirterek, Derya Uluğ'dan İpsala pirincinin tanıtımı konusunda destek istedi. Sahnede bu sürpriz karşısında şaşıran Derya Uluğ, kendisine takdim edilen İpsala pirincini büyük bir memnuniyetle kabul etti.