Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki vefat etti - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki vefat etti

Ünlü şarkıcı Deniz Seki\'nin annesi Güler Seki vefat etti
Son Güncelleme: 23.09.2023 13:56

Ünlü popçu Deniz Seki, annesi Güler Seki'yi kaybetti. Uzun yıllardır beyin rahatsızlığıyla mücadele eden Güler Seki, daha önce 4 kez ameliyat olmuş ve daha sonra da yatalak olmuştu.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla kendine hayran bırakan Deniz Seki, bu akşam annesi Güler Seki'yi kaybetti. Güler Seki, uzun yıllardır beynindeki rahatsızla mücadele ediyordu.

"ANNEMİZİ KAYBETTİK"

Daha önce beynindeki rahatsızlık nedeniyle 4 kez ameliyat olduğu bilinen Güler Seki, 2019 yılında yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kanser atlatan ve sonrasında yatalak olan Seki, bu sabah hayatını kaybetti. Instagram'da yaptığı paylaşımla acı haberi duyuran Deniz Seki, "Annemizi, meleğimizi, Güler'imizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ünlü Şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki vefat etti

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE YORUMU GELDİ

Ünlü şarkıcının paylaşımına Sibel Arna, Betül Demir, Gökhan Tepe, Günay Karacaoğlu, Pınar Altuğ, Ebru Akel, Aşkın Nur Yengi, Demet Evgar, Burcu Kara, Özge Ulusoy ve Hatice gibi birçok ünlü isimden taziye yorumu geldi.

"BEYİN KANSERİNE YAKALANDI YATALAK OLDU"

Daha önce annesinin rahatsızlığıyla ilgili konuşan Deniz Seki, "Annem rahatsız, yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen konuşabiliyor, 'Ne olur bana kızım de anne' diyorum. Zor bir dönem benim için. Altı yıldır yatalak annem" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü Şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki vefat etti

Deniz Seki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki vefat etti - Son Dakika
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