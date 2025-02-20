Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi

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Herkes cuma gününe işaret ediyor! İstanbul Havalimanı\'ndan sefer karar

Yoğun kar yağışı İstanbul'da trafiği kilitleyince dün akşam pek çok kişi raylı hatları kullandı. Trafikte kalmak istemeyen ünlü şarkıcı Edis Görgülü de metro kullandı.

İstanbul'daki kar yağışı, kentte trafiği durma noktasına getirdi. Pek çok kişi, aracıyla yola çıkmak yerine metro gibi raylı hatları tercih etti.

Saatlerce trafikte beklemek istemeyen ünlü şarkıcı Edis Görgülü de metro kullandı. Ünlü şarkıcı o anları Instagram hesabından "Düştük yollara" notuyla paylaştı.

Edis, daha sonra ise Keanu Reeves'in metrodan bir karesini paylaşarak kendine benzetti.