Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi

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Yoğun kar yağışı İstanbul trafiğini durma noktasına getirdi. Bu durum karşısında vatandaşlar raylı sistemleri tercih ederken, ünlü şarkıcı Edis Görgülü de bu duruma kayıtsız kalmadı ve metro kullandı. Görgülü, metroda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Düştük yollara' notu ile paylaştı. Daha sonra Keanu Reeves'in metrodaki bir fotoğrafını paylaşarak kendisini ona benzetti.

20.02.2025 08:11  Güncelleme: 08:21
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Yoğun kar yağışı İstanbul'da trafiği kilitleyince dün akşam pek çok kişi raylı hatları kullandı. Trafikte kalmak istemeyen ünlü şarkıcı Edis Görgülü de metro kullandı.

İstanbul'daki kar yağışı, kentte trafiği durma noktasına getirdi. Pek çok kişi, aracıyla yola çıkmak yerine metro gibi raylı hatları tercih etti.

Saatlerce trafikte beklemek istemeyen ünlü şarkıcı Edis Görgülü de metro kullandı. Ünlü şarkıcı o anları Instagram hesabından "Düştük yollara" notuyla paylaştı.

Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi

Edis, daha sonra ise Keanu Reeves'in metrodan bir karesini paylaşarak kendine benzetti.

Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi

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Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Mlh Anl:
    aman ne haber 39 2 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    Vay be görende kim diyicek 35 1 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    keane reevesin serce parmagi olamazsiniz malesef 26 2 Yanıtla
  • Berk null:
    ne sanıyorsun kendinizi halk tankı yoksa başka zumredenmi hergun insanlar böyle evine gidiyor şımarık bir kez binince olaylı oldu bunu haber diye koymayın ya 22 2 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    vah yavrum 19 2 Yanıtla
  • Bayram Demirkan:
    haberlere bakıyorum ünlü dediği kimseyi tanımıyorum 19 2 Yanıtla
  • Osman Demir:
    biz hergün biniyoruz onu da haber yapın yetersiz araç yolda kalan otobüsler bakımsız yollar dururken ediz metroya bindi vay anasını ne haber ama insanlarla dalga geçiyorusnuz galiba 10 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Aklı başında olanlar zibidi takımını tanıyomu Tarkan dan minik serçeden mem ararattan bahsedilse herneyse 5 2 Yanıtla
  • 6490203:
    edişi çok seveyim iyi ki metroya binmiş 3 4 Yanıtla
  • Numin null:
    herkes tutturmuş bir yol gidiyor ya hak yada batıl 3 0 Yanıtla
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