Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı

11.06.2022 01:14
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahne aldı.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin üçüncü gününde Fatma Turgut sahne aldı. Misak-ı Milli Meydanı'nda düzenlenen konserde ünlü şarkıcı eserlerini sevenleri için seslendirdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ünlü şarkıcı Turgut'a Safranbolu'yu temsilen maket ev, lokum ve çiçek takdim etti. - KARABÜK

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı

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Kaynak: İHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı - Son Dakika

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