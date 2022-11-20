Şarkıcı Metin Şentürk, son yaptığı hareketle şaşkınlık yarattı: Ne işin var orada - Son Dakika
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Şarkıcı Metin Şentürk, son yaptığı hareketle şaşkınlık yarattı: Ne işin var orada

20.11.2022 20:19

Şarkıcı Metin Şentürk, Türkiye'de bir dönem efsane haline gelen Van Gölü canavarını aramak için Van'a gitti. Şentürk, eğer canavarı bulursa bir de hatıra fotoğrafı çektireceğini söyledi.

Ülkemizin en renkli sanatçıları arasında yer alan Metin Şentürk, sesinin yanı sıra pozitif kişili ve esprili bakış açısıyla da milyonları kendisine hayran bırakmaya devanediyor. Şentürk son hareketiyle de herkesin ağzını açık bıraktı.

VAN GÖLÜ CANAVARI'NI ARAMAYA GİTTİ

Ünlü sanatçı, Türkiye'de bir dönem gündeme damga vuran ve televizyonların 7/24 canlı yayın yaptığı Van Gölü'ne gitti. Şentürk, Van Gölü'nden çektiği videoda ise Van Gölü Canavarı'nı aramaya gittiği belirterek, konuya esprili bir şekilde yaklaştı.

"NE İŞİN VAR ORADA"

Şentürk'ün videosu kısa süre içerisinde çok sayıda görüntülenme de aldı. Hayranları ünlü sanatçıya "Ne işin var orada" diyerek esprili yorumlarda bulundu.

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Metin Şentürk, Van Gölü, Van, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Metin Şentürk, son yaptığı hareketle şaşkınlık yarattı: Ne işin var orada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Metin Şentürk, son yaptığı hareketle şaşkınlık yarattı: Ne işin var orada - Son Dakika
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