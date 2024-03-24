Ünlü Şarkıcı Nev'in Annesi Vefat Etti - Son Dakika
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Ünlü Şarkıcı Nev'in Annesi Vefat Etti

Ünlü Şarkıcı Nev\'in Annesi Vefat Etti

Ünlü şarkıcı Nevzat Dogansoy, annesi Tülin Doğansoy'un vefat ettiğini duyurdu. Dogansoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesine veda ettiğini belirterek, üzüntüsünü dile getirdi. Tülin Doğansoy'un cenazesi pazar günü defnedilecek.

24.03.2024 00:33
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DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü şarkıcı Nev olarak bilinen Nevzat Dogansoy annesini kaybettiğini duyurdu. Nev " Biriciğim, kıymetlim, canım annem Tülin Doğansoy'u hakkın rahmetine uğurluyoruz " dedi.

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Tülin Dogansoy'un cezanesi pazar günü Karacaahmet Mezarlığı Şakirin Camiisinde kılınacak öğle namazının ardından aile kabristanlığına toprağa verilecek.

Aralarında Şahan Gökbakar ,Metin Hara,Aslı Şafak, Rüya Ersavcı, Ali Güven gibi bir çok ünlü isim başsağlığı dileğinde bulundu. Şahan Gökbakar " Başın sağolsun abi" diyerek şarkıcı ile üzüntüsünü paylaştı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ünlü Şarkıcı Nev'in Annesi Vefat Etti - Son Dakika

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