Ünlü Şarkıcı Spor Yaparak Kendini Baştan Yarattı - Son Dakika

Ünlü popçu Elif Kaya, spor yaparak form tutuyor. Güzel şarkıcı son halini, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

SPOR HOCASINA TEŞEKKÜR ETTİ

Fit fiziğiyle dikkat çeken Kaya, "Çalışmaya devam günden güne güçleniyorum güzelleşiyorum. İnanılmaz bir his canım hocam o güzel enerjine bilgine emeğine teşekkür ederim. Her hafta nefesimi sesimi psikolojimi neyim var neyim yok nakış gibi işleyen Uğur hocam çok teşekkür ediyorum. Çok daha güçlü güvenli ve azimliyim. Size kocaman teşekkürler borçluyum." dedi.

YENİ ŞARKI BOMBA GİBİ

Yeni şarkı müjdesi veren Elif Kaya, "Biliyorum şarkıyı bekliyorsunuz. Çok güzel ve özenerek hazırlandık. İnanın ben de sabırsızım ve çok heyecanlıyım. Şahane bir beste, harika fotoğraflar, bomba bir düzenleme ve sürpriz bir klip geliyor. Çok çok çok az kaldı. Yakında kapağımı yayınlayacağım." diyerek heyecanını paylaştı.