Yeliz milyonlarca kez dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım - Son Dakika
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Yeliz milyonlarca kez dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım

17.10.2022 15:26

Ünlü şarkıcı Yeliz, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında milyonlarca kez dinlenen Yalan şarkısını yalan söyleme hastalığı olan eski sevgilisine yazdığını söyledi. Gerçeği öğrendiğinde yıkıldığını söyleyen Yeliz, "Adam doğru söylediğini zannediyormuş ama meğer anlattığı her şey yalanmış" dedi.

Bu ne Dünya, Ağla Gözlerim Ağla ve Yalan gibi dillere pelesenk olmuş şarkıların sevilen ismi Yeliz, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Yeliz, milyonlar dinlenen "Yalan" şarkısının bilinmeyen hikayesini anlattı.

"HASTALIĞI ÖĞRENİNCE YIKILDIM"

Kalaycıoğlu'nun "Duyduğun en büyük yalan neydi?" sorusu üzerine Yalan şarkısını söylemeye başlayan Yeliz, "En muhteşem yalan benim yalanım. Hayatıma giren bir insanın kendisinin hasta olduğunun farkında olmadığını öğrendim. Ciddi bir Mitomani hastalığı olduğunu öğrendiğim zaman çok yıkılmıştım. Adamın her şeyi yalanmış. Kendisinin doğru söylediğini zannediyor ama anlattıklarının hepsi yalanmış. Kendine kurduğu dünyada yaşıyor. İlişkimiz bir sene sürmedi ama ben çok üzüldüm" dedi.

MİTOMANİ HASTALIĞI NEDİR?

Yalan söyleme hastalığı yani patolojik yalan, yalan söylemenin alışkanlık haline gelmesi durumudur. Psikiyatride Mitomani olarak adlandırılır. Yalan söyleme hastalığı yani "Patolojik yalan" kendi başına bir hastalık değildir, başka psikiyatrik rahatsızlıkların belirtisi olabilmektedir. Bazı kişilik bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, anksiyete bozuklukları veya depresyon görülen psikiyatri hastalarında yalan söyleme davranışı görülebilir.

Yeliz milyonlar dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım
Yeliz milyonlar dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım
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Yalancı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeliz milyonlarca kez dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım - Son Dakika


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