Mehmet Yalçınkaya'nın lokantadan kovulduğu görüntülerin altındaki gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Mehmet Yalçınkaya'nın lokantadan kovulduğu görüntülerin altındaki gerçek ortaya çıktı

19.11.2022 15:58

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın gittiği lokantadan kovulduğu görüntüler sosyal medyayı sallamıştı. Yalçınkaya'nın zorla mekanda çıkarıldığı görüntülerin kurgu olduğu, ünlü şefin lokanta sahiplerinin istemediği müşteri tipini takip edip bir lokantaya girerek nelerin yaşanacağını göstermek için o anları gizli kamera kaydına aldığı belirtildi.

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, yemek yemek için gittiği bir lokantadan kovuldu. Telefon kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem olurken işin aslı da ortaya çıktı.

LOKANTADAN KOVULDU

Exxen'de yayınlanan Esnaf isimli belgeselde yer alan görüntülerde Mehmet Yalçınkaya, gittiği restoranda yemekleri eleştiriyor. Gittiği mekandaki her şeyi eleştirerek, "Parasıyla değil mi abi" diyerek tepki gösterdi. Yalçınkaya'nın tepkisine sinirlenen lokanta sahibi ise yemek olmasına rağmen, "Yemek kalmadı, servisi kapattık. Beğendiğiniz bir yer varsa gidebilirsiniz. Lütfen rahatsız etmeyin. Bizim parayla işimiz olmaz" diyerek Yalçınkaya'ya kapıyı gösteriyor.

Mehmet Yalçınkaya'nın lokantadan kovulduğu görüntülerin altından sosyal deney çıktı

VİDEONUN ALTINDAN SOSYAL DENEY ÇIKTI

Sosyal medyada viral olan görüntülerin altından bambaşka bir olay çıktı. Yalçınkaya'nın Anadolu'nun esnafını anlattığı belgeselde, lokanta sahiplerinin istemediği müşteriye karşı nasıl davrandıklarını göstermek için yaptığı öğrenildi. Sosyal deney yapmak için bunu gizli kameraya aldıran Yalçınkaya'nın deneydeki amacı ise esnafın paraya, şöhrete tamah etmediğini göstermekmiş.

Şef Mehmet Yalçınkaya esnaf lokantasından kovuldu! O anlar gizli kamera ile kayda alındı
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Şef Mehmet Yalçınkaya esnaf lokantasından kovuldu! O anlar gizli kamera ile kayda alındı Şef Mehmet Yalçınkaya esnaf lokantasından kovuldu! O anlar gizli kamera ile kayda alındı

Mehmet Yalçınkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Yalçınkaya'nın lokantadan kovulduğu görüntülerin altındaki gerçek ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Yalçınkaya'nın lokantadan kovulduğu görüntülerin altındaki gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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