Survivor 2023'ün yeni sezon kadrosu şekilleniyor: İkinci yarışmacı, oyuncu Ümit Erdim oldu - Son Dakika
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Survivor 2023'ün yeni sezon kadrosu şekilleniyor: İkinci yarışmacı, oyuncu Ümit Erdim oldu

14.12.2022 14:00

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkıcı Berdan Mardini'nin ardından Survivor 2023'ün 2. yarışmacısının oyuncu Ümit Erdim olduğunu açıkladı.

Televizyon ekranlarından vazgeçilmez yarışması Survivor 2023'ün ana kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı. Merakla beklenen yarışmanın Berdan Mardini'den sonraki ikinci ismi Ümit Erdim oldu.

ACUN ILICALI DUYURDU

Instagram hesabından Survivor 2023'ün ikinci yarışmacısını duyuran Acun Ilıcalı, "Sevgili Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Ümit Erdim ise "Hadi hayırlı olsun" notunu yazdı.

Survivor 2023'ün ikinci yarışmacısı oyuncu Ümit Erdim oldu

İLK YARIŞMACI BERDAN MARDİNİ

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı başarılı şarkıcı Berdan Mardini olmuştu. Haberi Instagram hesabından duyuran Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Uzun süredir sağlıklı beslenerek düzenli spor yapan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" demişti.

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacısı Berdan Mardini oldu
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Son Dakika Magazin Survivor 2023'ün yeni sezon kadrosu şekilleniyor: İkinci yarışmacı, oyuncu Ümit Erdim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor 2023'ün yeni sezon kadrosu şekilleniyor: İkinci yarışmacı, oyuncu Ümit Erdim oldu - Son Dakika
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