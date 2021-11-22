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Ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli vefat etti - Son Dakika

Ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli vefat etti

22.11.2021 08:49

Tiyatro ve seslendirme sanatının önemli isimlerinden Doğan Bavli, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Usta isim bugün Üsküdar'da düzenlenecek törenin ardından Çekmeköy'de son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları usta sanatçı Doğan Bavli'nin vefat haberini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Doğan Bavli için bugün saat 11.00'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Sanatçı, Doğancılar Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli vefat etti

DOĞAN BAVLİ KİMDİR?

Doğan Bavli 1941 yılında İstanbul'da doğdu. 1961'de Hamlet oyunuyla Şehir Tiyatroları'na giren sanatçı, birçok önemli oyunda önemli roller üstlenerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. Doğan Bavli, aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır.

Ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli vefat etti

Şehir Tiyatroları, İstanbul, Üsküdar, Tiyatro, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli vefat etti - Son Dakika Magazin


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