Nihat Doğan, canlı yayında Alişan'a sitem etti: Ablamın cenazesine gelmedi - Son Dakika
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Nihat Doğan, canlı yayında Alişan'a sitem etti: Ablamın cenazesine gelmedi

27.01.2023 10:36

Ünlü türkücü Nihat Doğan, katıldığı canlı yayında yakın arkadaşı Alişan'a kırıldığını ve bir süredir konuşmadığını söyledi. Alişan'ın vefasızlık yaptığını söyleyen Doğan, "Ben onu askerdeyken bile yalnız bırakmadım. Her önemli gününde yanındaydım ama o benim ablamın cenazesine gelmedi" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına alan türkücü Nihat Doğan, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'le ilgili konuşan Doğan, konu Alişan'a gelince çarpıcı açıklamalar yaptı.

Alişan'a kırgın olduğunu söyleyen Nihat Doğan, şunları söyledi: "Alişan'ı eskiden kimseye yedirmezdim. Ona büyük kırgınım. Allah evlatlarına bağışlasın, evliliğini daim etsin. Alişan'la tam anlamda bir uyuşmamız olmamıştı. Benim kimseye bir kıskançlığım yok. Alişan'a ne oldu diye sormak lazım. Asker oldu, askerliğine gittim. 1-2 kere aramız kötüyken de gittim o bile şaşırdı. Döndükten sonra yaptığı programa, nişanına, düğününe, çocuğuna her şeyine gittim. Hep giden biz olduk. Ablam vefat ettiğinde gelmedi. Arayarak konum istedi ama herkes geldi o gelmedi. O zaman çok kalbin kırılmıştı. Annem de 'sen onun her şeyine gittin, o niye gelmedi' demişti. Büyükler hep 'bir şey yaparken üçlemeyin' der. Biz 3'ledik, 4'ledik, 13'ledik hatta. 2 defa gittin o sana gelmedi üçleme.

İnsanlar bir güç zehirlenmesine giriyor. Bu saatten sonra arasa da bir şey olmaz gönül ve kalp kırıldı. Allah Selçuk'a uzun ömürler verseydi. O, Alişan'dan daha iyi ve merhametliydi. Yürüyen bir melekti. O benim kardeşimin cenazesine gelmediği için ben de gidemedim. Selçuk hastayken ona çok dua etmiştim. Annem çok kırılmıştı. "

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Nihat Doğan, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nihat Doğan, canlı yayında Alişan'a sitem etti: Ablamın cenazesine gelmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nihat Doğan, canlı yayında Alişan'a sitem etti: Ablamın cenazesine gelmedi - Son Dakika
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