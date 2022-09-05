Medya patronu Acun Ilıcalı, torununun fotoğrafını paylaştı! Herkes aynı kişiye benzetti - Son Dakika
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Medya patronu Acun Ilıcalı, torununun fotoğrafını paylaştı! Herkes aynı kişiye benzetti

05.09.2022 10:49

Medya patronu Acun Ilıcalı, gözlerden uzak bir şekilde büyüyen torunu Begüm'ün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Begüm'ü herkes anneannesi Seda Başbuğ'a benzetti.

Survivor ve MasterChef yarışmaları hayli ilgi gören ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın özel hayatı da hayranları ve takipçileri tarafından sıklıkla takip ediliyor. Ilıcalı son olarak torunu Begüm'ün fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

TATİLDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı'nın 1. evliliği ise Seda Başbuğ ile oldu. Ilıcalı'nın bu evlilikten en büyük kızı Banu oldu. Şimdilerde ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı çocukları ve torunu Begüm ile tatilde eğleniyor. Torunu Begüm'ü paylaşan ünlü televizyoncunun paylaşımına adeta yorum yağdı.

HERKES AYNI KİŞİYE BENZETTİ

Minik Begüm'ün fotoğrafını gören herkes tek bir kişiye benzediğini söyledi. O isim ise Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'du.

İşte o fotoğraf:

Acun Ilıcalı gözlerden uzak büyüyen torununun fotoğrafını paylaştı, herkes tek kişiye benzetti
Acun Ilıcalı gözlerden uzak büyüyen torununun fotoğrafını paylaştı, herkes tek kişiye benzetti
Acun Ilıcalı gözlerden uzak büyüyen torununun fotoğrafını paylaştı, herkes tek kişiye benzetti
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Acun Ilıcalı, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Medya patronu Acun Ilıcalı, torununun fotoğrafını paylaştı! Herkes aynı kişiye benzetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Medya patronu Acun Ilıcalı, torununun fotoğrafını paylaştı! Herkes aynı kişiye benzetti - Son Dakika
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