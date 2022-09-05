Medya patronu Acun Ilıcalı, torununun fotoğrafını paylaştı! Herkes aynı kişiye benzetti

Survivor ve MasterChef yarışmaları hayli ilgi gören ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın özel hayatı da hayranları ve takipçileri tarafından sıklıkla takip ediliyor. Ilıcalı son olarak torunu Begüm'ün fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

TATİLDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı'nın 1. evliliği ise Seda Başbuğ ile oldu. Ilıcalı'nın bu evlilikten en büyük kızı Banu oldu. Şimdilerde ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı çocukları ve torunu Begüm ile tatilde eğleniyor. Torunu Begüm'ü paylaşan ünlü televizyoncunun paylaşımına adeta yorum yağdı.

HERKES AYNI KİŞİYE BENZETTİ

Minik Begüm'ün fotoğrafını gören herkes tek bir kişiye benzediğini söyledi. O isim ise Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'du.

İşte o fotoğraf: