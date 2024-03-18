Bundan tam 109 yıl önce, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Çanakkale Zaferi'ni işte böyle kutladı...
YILMAZ ERDOĞAN
"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı kutlu olsun."
FİLİZ AKIN
"Çanakkale zaferi 109 yaşında... Ata'mıza, silah arkadaşlarına ve o dönemde ülkemizin kurtuluşu için can veren, gazi olan kahraman Türk halkına kısacası; "Çanakkale geçilmez!" sloganı ile düşmana karşı mücadele etmiş olan herkese minnettarız."
İBRAHİM BÜYÜKAK
"18 Mart 1915... Çanakkale geçilmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz."
KENAN DOĞULU
"18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun."
ALİ SUNAL
"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı kutlu olsun."
BADE İŞÇİL
"Mustafa Kemal Atatürk; "Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır."
Son Dakika › Magazin › Ünlülerden 18 Mart paylaşımları: Çanakkale Zaferi kutlu olsun - Son Dakika
Levent'in Zeynep'in gidişi hakkında yalan söylediğini öğrenen Meryem büyük bir şok yaşar. Meryem, Levent'e güvenini kaybeder ve bir daha o eve gitmeme kararı alır. Bu durumda tek çıkış yolu Sadi'nin bulduğu damat adayı Affan olacaktır. Ancak Feyza'nın kaderi kendi seçimine bağlıdır. Zeynep ise hala Cüneyd'e kırgın olsa da Cüneyd, onun gönlünü almak için çareler aramaktadır. Levent ise ikilinin birlikteliğinden habersiz gibi davranmak zorundadır. Suavi'nin ölmeden önce doğruları söylemek için vakti daralmıştır.
Şarkıcı Hande Yener'in 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesinin ölüm haberini duyurdu. Annenin 2015 yılında beyin kanaması geçirdiği ve felç riski taşıdığı biliniyordu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Ogeday krizi yaşandı. Ogeday, yarışmaya devam etmeme kararı alarak adadan ayrıldı. Ancak Acun Ilıcalı'nın devreye girmesiyle saatler sonra yarışmaya geri döndü. Acil durum konseyinde Ogeday'ın gittiğini söyleyen Ilıcalı, birebir görüşme yaparak tavrından rahatsız olduğunu belirtti. Ogeday'ın arkadaşları da onun zor günler geçirdiğini ifade etti. Ogeday ise yaşadığı psikolojik zorluklar nedeniyle yarışmadan ayrılmak istediğini ancak Acun Medya ailesinin desteğiyle geri döndüğünü söyledi.
Ramazan ayında sahur yapmadan oruç tutmanın vücut üzerindeki olumsuz etkileri: dehidrasyon, enerji düşüklüğü, baş ağrısı, mide rahatsızlıkları, besin dengesizliği ve performans düşüklüğü. Sahurun faydaları ise su dengesi, enerji sağlama, performans artırma, besin dengesi, mide rahatsızlıklarını önleme ve sosyal/ruhsal faydalar olarak sıralanabilir.
Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının artması, 2021'de siber saldırıların rekor kırmasına neden oldu. Geçen yıl, 709 milyondan fazla kimlik avı ve dolandırıcılık web sitesine erişim girişimi tespit edildi. Kimlik avı saldırıları 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı. Özellikle sahte seyahat içerikleriyle kullanıcıları kandıran dolandırıcılar, mayıs ve haziran aylarında ciddi artışlar yaşandı. Anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılan saldırılar da artış gösterdi. Türkiye, etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.
Uzmanlar, Prenses Kate'in beklenmedik bir ziyaretin, Saray'ın halkı sağlık durumu hakkında güncelleme yapması baskısını daha da artırdığını belirtti. Prenses Kate ve Prens William, Windsor Çiftliği Mağazası'nda alışveriş yaparken görüldü. Biyografi yazarı Phil Dampier ve kraliyet uzmanı Tom Bower, Kate'in halka açık görünümünün sarayda panik olduğunu gösterdiğini ve halkın sağlık sorunlarıyla ilgili soruları yeniden alevlendirdiğini ifade etti.
Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın da aralarında olduğu 11 sanık hakkında düzenlenen iddianamedeki tüm detaylar ortaya çıktı. Öte yandan sanıkların yapılan telefon incelemelerinde, Daltonlar Çetesi'nin firari lideri Barış Boyun ve diğer çete üyelerinin birçok fotoğrafı, uyuşturucu, yüklü miktarda para ve silah fotoğraflarının da bulunduğu tespit edildi.
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı. Soruya doğru cevap veren yarışmacı, yeni bölümde 5 milyon TL'lik büyük ödül sorusunu açtıracak. Yarışmacının başarısı karşısında ne diyeceğini bilemeyen Kenan İmirzalıoğlu, "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın" dedi.
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden beklenen büyük açıklama öncesi, Prenses Kate Middleton'ın öldüğü iddiaları ortaya atıldı. Ancak, bir görgü tanığı tarafından yapılan açıklamada, Kate Middleton'ın eşi Prens William ile birlikte alışveriş yaparken mutlu ve iyi göründüğü belirtildi.
İngiliz Kraliyet ailesinin büyük bir açıklama yapacağı söylentisinin ardından gözler bir süredir ortalarda görünmeyen Kate Middleton'a çevrildi. Öldüğü söylentisiyle gündeme gelen Middleton ve eşi keyifli bir şekilde alışveriş yaparken görüntülendi.
Yargı'nın dün akşam yayınlanan bölümde Başkomiser Eren'in polis kızı Tuğçe, görev için gittiği evde toplu tecavüze uğrayarak denize atıldı. Dizide böyle bir sahneye verilmesine öfke kusan izleyiciler tepki gösterdi.
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