Ünlülerden 18 Mart paylaşımları: Çanakkale Zaferi kutlu olsun

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Bundan tam 109 yıl önce, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Çanakkale Zaferi'ni işte böyle kutladı...

YILMAZ ERDOĞAN

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı kutlu olsun."

FİLİZ AKIN

"Çanakkale zaferi 109 yaşında... Ata'mıza, silah arkadaşlarına ve o dönemde ülkemizin kurtuluşu için can veren, gazi olan kahraman Türk halkına kısacası; "Çanakkale geçilmez!" sloganı ile düşmana karşı mücadele etmiş olan herkese minnettarız."

İBRAHİM BÜYÜKAK

"18 Mart 1915... Çanakkale geçilmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz."

KENAN DOĞULU

"18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun."

ALİ SUNAL

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı kutlu olsun."

BADE İŞÇİL

"Mustafa Kemal Atatürk; "Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır."