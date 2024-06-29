Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü - Son Dakika
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Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü

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Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Aşık Shakespeare adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla öpüştü. Kaygılaroğlu'nun görüntüsü magazin camiasında geniş yankı uyandırdı.

29.06.2024 07:45
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Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 'Aşık Shakespeare' adlı tiyatro oyununun provasında erkek rol arkadaşıyla öpüştü.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMEDİ

Magazin Burada'da yer alan habere göre, son dönemde dizi ve filmlerin yanı sıra tiyatroya ağırlık veren Uraz Kaygılaroğlu Aşık Shakespeare adlı tiyatro oyununda yer alıyor. Kaygılaroğlu, oyunun provalarında erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntülendi. Rol gereği öpüşen oyuncuların görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu. Eleştirilerin hedefi olan Kaygılaroğlu'ndan henüz bir cevap gelmedi.

Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü

CELİL NALÇAKAN'DAN URAZ KAYGILAROĞLU'NA SAHİP ÇIKTI

Son olarak Kardeşlerim dizisinde rol alan Celil Nalçakan, dün akşam ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Muhabirin Uraz Kaygılaroğlu'nun erkek rol arkadaşıyla öpüşmesiyle ilgili soruya cevap veren Nalçakan, "Ben manav olsaydım elma satarak ama muz satmam demezdim. Bu mesleki bir durum. Dünyada yaşanan ne varsa oyuncu da onu ayna olarak göstermekle mükellef" dedi. Nalçakan, "Siz rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?" sorusuna da "Uraz çok iyi bir oyuncu, ben o kadar iyi bir oyuncu değilim. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değerse neden olmasın. Kadir İnanır bu hayatta Pamuk Prenses kostümü giymişti. Uraz bunu çok iyi kurtarmıştır, ben de kurtarabileceğimi bilsem neden olmasın" cevabını verdi.

Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü

Uraz Kaygılaroğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • ismail çelik: İbiş 19 1 Yanıtla
  • Muhammed null: Aga birseyin de ayari olur anladik sanatta. 10 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Dolar'ın ateşini söndürecek hareket bunlardan geldi . Tebrik ederim fhjlpşlkjhhk 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: O ne önemli haber bu 5 1 Yanıtla
  • Ufuk Temel: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ;) bakın millet hem tiyatro oyununun ismini öğrenmiş oldu 4 1 Yanıtla
  • oktay sayar: bu sanat olamaz ,millet bu oyuna mı gidecek 4 0 Yanıtla

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