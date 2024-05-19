Uşak Belediyesi Gençlik Festivali Renkli Bir Şölenle Kutlandı - Son Dakika
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Uşak Belediyesi Gençlik Festivali Renkli Bir Şölenle Kutlandı

Uşak Belediyesi Gençlik Festivali Renkli Bir Şölenle Kutlandı

Uşak Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Gençlik Festivali; renkli toplulukların da yer aldığı kalabalık bir kortejle başlayıp gün boyu çeşitli etkinliklerle devam etti.

19.05.2024 07:36  Güncelleme: 07:38
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Uşak Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Gençlik Festivali; renkli toplulukların da yer aldığı kalabalık bir kortejle başlayıp gün boyu çeşitli etkinliklerle devam etti.

Atapark 'ta bando takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Başkan Yalım'ın yanı sıra; Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu Ekibi, Kent Orkestrası, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, model araçlar konvoyu, Özlem karate Spor Kulübü, Uşak Belediyesi Bayan Futbol Kulübü, Uşak Spor Altyapı Takımları, Uşak Belediyesi Okçuluk Kulübü, Yeşil Pedal Bisiklet Grubu, Batı Koleji Bando Takımı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yüzlerce insanın ellerinde Türk Bayraklarıyla katıldığı yürüyüşte adeta bir insan seli oluştu, tüm şehir kırmızı beyaza boyandı. Kortejin ardından etkinlik alanında festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Yalım; "Sevgili gençler, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bu kutlu gün sizlerin sayesinde her zamankinden daha güzel olacak. Bu güzel festivalde gönlünüzce eğlenmenizi ve keyifli vakit geçirmenizi diliyorum, hepiniz hoş geldiniz" diyerek gençleri selamladı.

Festival alanında gün boyunca heyecan dolu spor şovları yer alırken, alana kurulan oyun grupları sayesinde gençler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Öte yandan alanda kurulan lunapark sayesinde hız kesmeden devam eden eğlence, Başkan Yalım'ın bizzat gençlerle bir arada olmasıyla doruğa çıktı. Alanda kurulan stantlarla vatandaşlar hem alışveriş yapma imkanı buldu hem de birbirinden güzel lezzetleri deneme şansı yakaladı.

Festivalde ilk olarak sahneyi Uşak Kent Orkestrası aldı. Orkestra üyeleri kendilerine has yorumları, muhteşem sesleri ve kaliteli müzikleriyle alanda bulunanlara müzik şöleni yaşattı. Gecenin yıldızı ise 80'ler 90'lar konsepti ile festivali sallayan Old Boys grubu oldu. Unutulmaz şarkıları yeniden yorumlayarak festival severlere zamanda yolculuk yaptıran grup; binlerce gencin tek bir ağızdan söylediği şarkılarla performansını tamamladı.

Konserin sonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ünlü müzisyenlere çeşitli hediyeler takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Uşak Belediyesi Gençlik Festivali Renkli Bir Şölenle Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak Belediyesi Gençlik Festivali Renkli Bir Şölenle Kutlandı - Son Dakika
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