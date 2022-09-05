Şarkıcı Demet Akalın, Uşak konserinde yere düştü: Gazi oldum - Son Dakika
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Şarkıcı Demet Akalın, Uşak konserinde yere düştü: Gazi oldum

05.09.2022 10:01

Uşak'ın kurtuluşunun 100.senesi için Uşak'ta konser veren şarkıcı Demet Akalın, sahneye çıktığı esnada elbisesine takılarak yere düştü. Okan Kurt'un pansuman yaptığı Akalın, sonrasında konsere devam ederken kendisinin "Uşak Gazisi" olduğunu söyledi.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesine özel düzenlenen konserler Demet Akalın konseriyle son buldu. Binlerce hayranının takip ettiği konserde Akalın saatler 21.30'u gösterdiğinde sahne aldı.

"UŞAK GAZİSİ OLDUM"

En sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın sahneden inip vatandaşların yanına giderek şarkılarına orada devam etti. Çok sayıda vatandaşla fotoğraf da çektiren Pop Yıldızı Akalın sahneye yürüdüğü esnada ayağı takılarak yere düştü. Güvenliklerin hızlı müdahalesiyle hemen yerden kaldırılan şarkıcı bacağından hafif şekilde yaralandı. Akalın'ın bacağına eşi Okan Kurt pansuman yaptı. Sonrasında konserine devam eden Akalın, şarkılarının ardından yaptığı konuşmada "Uşak gazisi oldum" dedi.

Demet Akalın şarkı söylerken kendini yere buldu
Demet Akalın, sahneye çıkarken yere kapaklandı
Demet Akalın, sahneye çıkarken yere kapaklandı
Demet Akalın, sahneye çıkarken yere kapaklandı
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Kaynak: İHA

Demet Akalın, Okan Kurt, Uşak, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Demet Akalın, Uşak konserinde yere düştü: Gazi oldum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Demet Akalın, Uşak konserinde yere düştü: Gazi oldum - Son Dakika
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