En sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın sahneden inip vatandaşların yanına giderek şarkılarına orada devam etti. Çok sayıda vatandaşla fotoğraf da çektiren Pop Yıldızı Akalın sahneye yürüdüğü esnada ayağı takılarak yere düştü. Güvenliklerin hızlı müdahalesiyle hemen yerden kaldırılan şarkıcı bacağından hafif şekilde yaralandı. Akalın'ın bacağına eşi Okan Kurt pansuman yaptı. Sonrasında konserine devam eden Akalın, şarkılarının ardından yaptığı konuşmada "Uşak gazisi oldum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Magazin › Şarkıcı Demet Akalın, Uşak konserinde yere düştü: Gazi oldum - Son Dakika

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