Uşak'a Fas'tan 171 gelin geldi - Son Dakika
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Uşak'a Fas'tan 171 gelin geldi

20.08.2022 10:34
Uşak'a Fas'tan 171 gelin geldi

Uşak'ta Afrika kıtasından bir ülke olan Fas'tan 171 kadının gelin olarak geldiği belirtildi.

Uşak'ta Afrika kıtasından bir ülke olan Fas'tan 171 kadının gelin olarak geldiği belirtildi.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün başkanlığında Merkez ilçe köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında muhtarlara Uşak'ta bulunan yabancılar hakkında bilgiler veren Uşak İl Göç İdaresi Müdürü Hakan Gündüz, Uşak'a Fas'tan 171 gelin geldiğini, 3 bin 200 kişisi Suriyeli olmak üzere Uşak'ta 10 bine yakın yabancının yaşadığını belirtti.

Faslı gelinlerin, Türkiye'de çalışabilmek ve Türk vatandaşlığı alabilmek için Türk erkekleri ile evlendiğini belirten Gündüz, "Faslı gelinler, Türkiye'de yasabilmek için Türk erkekleri ile evleniyor. Bizdeki kayıtlara göre Uşak'a tam 171 Faslı gelin bulunuyor. Tabi, bu gelinlerin Türkiye'ye gelmesini organize eden kötü niyetli çeteler de var. İçişleri Bakanlığımız artık, Faslı gelinlerin Türkiye'ye kolayca gelmesine 'dur' dedi ve zorlaştırdı" dedi.

Merkez ilçe mahalle ve köy muhtarlarına Uşak'ta yaşayan yabancılar hakkında bir sunun yapan Uşak İl Göç İdaresi Müdürü Hakan Gündüz, "Uşak'ta 3200 Suriyeli yaşamaktadır. Grafikte görüldüğü gibi; ilimizde yaşayan yabancıların yüzde 80,1'i Uşak merkez ilçede yüzde 17.5'u Eşme ilçesinde kalan yüzde 2,4'ü de diğer ilçelerimizde yaşamaktadır" dedi.

Gündüz, yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde kalabilmeleri için mutlaka, kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, süresiz uzun dönem ikamet izni ve ikamet izni gibi izin alması gerektiğinin altını çizdi.

Uşak'ta yaşayan yabancı sayısı hakkında da açıklama yapan Gündüz "Uşak'ta 2022 yılı içerisinde geçen 7 aylık süreçte; düzensiz göçle mücadelede ülke genelinde yapılan 8 Huzur uygulaması, ilimizde de gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalarda, ilimizde 577 yabancı sorgulanmış, 52 yabancı hakkında da yasal işlem yapılmıştır" bilgisini verdi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Uşak'a Fas'tan 171 gelin geldi - Son Dakika

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