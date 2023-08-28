Usta oyuncu Necati Bilgiç, yıllar içinde bambaşka biri oldu

Kemal Sunal ile birlikte birçok dizi ve film projesinde yer alan 70 yaşındaki Necati Bilgiç, yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

SON HALİ ÜZDÜ

Onlarca film projesinde yer alan usta oyuncu, son olarak 2012 yılında Ata Demirer'in Berlin Kaplanı filminde oynadı. Uzun yıllardır ortalarda gözükmeyen ve sessiz sakin bir hayat yaşamayı tercih eden oyuncunun son hali sevenlerini üzdü. Saçı ve sakalı beyazlayan oyuncunun yaşlandığını gören hayranları tanımakta güçlük çekti.

OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Projelerinin yanı sıra bir ara da sağlığıyla gündeme gelen Necati Bilgiç'in Uludağ Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü'nde geçirdiği operasyonla kalbe giden birkaç damarı değiştirilmişti.

İşte Necati Bilgiç'in son hali: