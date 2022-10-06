Ahmet Özhan, Alâeddin Yavaşça'yı Konserle Andı

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 23 Aralık 2021'de hayatını kaybetmişti. Türk Musikisinin büyük üstadı Alaeddin Yavaşça, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da unutulmaz bir konserle anıldı.

Alaeddin Yavaşça'nın eserlerinden oluşan bir repertuvar, Ahmet Özhan'ın solistliği ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu eşliğinde seslendirildi.

"HOCAYI ÇOK GENÇ YAŞTA TANIDIM"

Ahmet Özhan, Alaeddin Yavaşça hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hocayı çok genç yaşta tanıdım. Beni de evladı gibi severdi. Bir gün 'Ahmet evladım, kütüphanem sana açık, emrindedir' dedi. Böyle bir şeyi herkese yapmayacağını da söyleyen hocamın bu teklinden şeref duyduğumu söyledim.

Türkiye'nin en büyük musiki kütüphanesi olmasına rağmen sahneler, turneler derken bir türlü kütüphaneyle ilgilenemedim."

"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN İSİMLERDEN BİRİ OLDU"

Sözlerini sürdüren sanatçı Ahmet Özhan, "Bugün musikide bir yerim varsa, piyasadan uzak kalabildiysem hocama olan saygım, sevgim ve onun fikirlerini benimsemem sayesinde oldu. Alaeddin Yavaşça şüphesiz beni en çok etkileyen isimlerdendi ama Bekir Sıtkı Sezgin ve Selahattin İçli hocalarımı da anmadan geçmek istemiyorum" dedi.