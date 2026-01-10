Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Can Yaman serbest bırakıldı.

BEBEK OTEL'E BASKIN

ÜNLÜLERE yönelik 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e ve bazı eğlence mekanlarında operasyon yapıldı.

CAN YAMAN SERBEST

Can Yaman'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Gece kulübüne yapılan baskında üzerinden uyuşturucu çıktığı için gözaltına alınan Can Yaman serbest bırakıldı.

OTELDE ARAMA YAPILDI

Öte yandan otel içerisinde arama yapılırken, ekiplere narkotik köpeği de eşlik etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri otelden ayrıldı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' ve 'Fuhuş' soruşturması kapsamında 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 1 işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit ve kullanım sorması kalan maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ile mermi ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.