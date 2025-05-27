Uzak Şehir'de Nefes Kesen Bölüm - Son Dakika
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Uzak Şehir'de Nefes Kesen Bölüm

Uzak Şehir\'de Nefes Kesen Bölüm
27.05.2025 12:01
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Uzak Şehir'de Alya'nın açıklamaları ve Boran'ın katilinin ortaya çıkması izleyicileri şaşırttı.

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, sezon finaline bir kala, nefeslerin tutulduğu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Alya'nın Sadakat Hanım ve Mine'nin planlarını bozup 'Cihan benim kocam' diyerek konakta kalmaya devam edeceğini açıkladığı sahne, geceye damga vuran anlardan biri oldu. Cihan'ın 'Ben bu gece senin sayende ayağa kalktım' diyerek Alya'ya teşekkür ettiği anlarda ekranda romantizm rüzgarları eserken Alya'nın annesinin mezarı başında söylediği sözler yürek parçaladı. Alya'nın 'Sevdiğim adamın çocuğu olacak' sözleri hem onu hem ekran karşısındakileri ağlattı.

BORAN'IN KATİLİ ORTAYA ÇIKTI

'Boran'ın katili kim?' sorusunun yanıt bulduğu Uzak Şehir'de, Özkan'ın hayatını kaybetmesiyle Nare bir kez daha yıkıldı. Alya'yı konaktan gönderme planından geri adım atmayan Sadakat Hanım'ın Deniz Cihan'a bebek haberini vermesi Cihan'ı adeta deliye döndürdü. Annesine el kaldıran Cihan, Suriye'ye giderken Sadakat yerine Alya'ya sarılarak tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Dizinin finaline ise Boran'ın ölüm emrini verdiği ortaya çıkan Nadim'i yakalayan Kaya'nın, onu abisine götürürken yolda geçirdikleri kaza damga vurdu. İkilinin araçla uçuruma yuvarladıkları sahnede nefesler tutuldu. Aracın hurdaya döndüğü ve havaya uçtuğu kaza sonrası herkesin aklında aynı soru vardı: Kaya öldü mü?

UZAK ŞEHİR YİNE UZAK ARA

Pazartesi akşamlarının rakipsiz dizisi Uzak Şehir, bu geleneği aralıksız sürdürüyor. Tüm kategorilerde yine uzak ara birinci olan fenomen dizi, Tüm Kişiler'de 15,45 izlenme oranı ve 42,43 izlenme payı elde etti. AB kategorisinde 9,61 izlenme ve 30,48 izlenme payına ulaşan Uzak Şehir, 20+ABC1'de ise 14,24 izlenme ve yüzde 38,74 izlenme payıyla en yakın rakibinin üç katından fazla reytingle günün en çok izlenen yapımı oldu.

AyNa Yapım imzalı 'Uzak Şehir' pazartesi akşamları yeni bölümleriyle Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Uzak Şehir'de Nefes Kesen Bölüm - Son Dakika

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