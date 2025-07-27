Son dönemde adından sıkça söz edilen Sinem Ünsal sezon arasını fırsat bilip sosyal medyadan yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hayranlarına sürprizler yapan Ünsal arşivinden seçtiği özel kareleri sevenlerine sunuyor.
'Uzak Şehir'de Ozan Akbaba ile başrolü paylaşan Sinem Ünsal sosyal medyadan hayranlarıyla hasret gideriyor. Sık sık yaptığı paylaşımlarla göz önünde olan oyuncunun, 'Arşivi karıştırdım' notuyla paylaştığı beyaz elbiseli karesi göz kamaştırdı.
Dizinin hayranları güzel oyuncunun paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.
İşte o kareler:
Son Dakika › Magazin › Uzak Şehir'in Sinem Ünsal'ı Tatilde! - Son Dakika
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