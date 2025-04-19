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Uzak Şehir Ödüllerle Taçlandı

Uzak Şehir Ödüllerle Taçlandı

Uzak Şehir dizisi, Televizyon Yıldızları Ödülleri'nde 'En İyi Dizi' ve iki oyuncu ödülü kazandı.

19.04.2025 13:46
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KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in başarısı ödülle taçlandırıldı. Ekran yolculuğuna başladığı günden bu yana hikayesiyle olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren sevilen dizi, kırdığı reyting rekorlarının yanına ödüller ekledi. Bu yıl 11'incisi düzenlenen Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri'ne Uzak Şehir damga vurdu. Çekimlerine medeniyetler şehri Mardin'in ev sahipliği yaptığı Uzak Şehir, gecede büyük ödül 'En İyi Dizi'nin yanı sıra Cihan rolündeki Ozan Akbaba'ya 'En İyi Erkek Oyuncu', Alya karakterine veren Sinem Ünsal'a ise 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü getirdi.

Yıldızlar geçidine sahne olan törene Ayna Yapım imzalı Uzak Şehir'in ortak yapımcısı Lale Eren, idari yapımcı Cem Özkan ile sevilen oyuncuları Atakan Özkaya (Kaya), Dilin Döğer (Zerrin), Sahra Şaş (Nare) ve Alper Çankaya (Şahin) birlikte katıldı. Kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ekip, dizinin gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

LALE EREN ÖDÜLÜ EKİBE İTHAF ETTİ

Törende 'En İyi Dizi' ödülü Ayna Yapım ve ekip adına dizinin ortak yapımcısı Lale Eren'e takdim edildi. Eren, izleyicilere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, ödülü Uzak Şehir ekibine ithaf etti: "Büyük bir fedakarlıkla çalışan kamera önündeki ve arkasındaki ekibimize teşekkür ediyorum. Ödülü onlar adına alıyoruz. Ayrıca halk oylamasında bizi bu ödüle layık gören herkese ve Ayaklı Gazete ekibine de teşekkür ederiz" dedi.

OZAN AKBABA TEŞEKKÜR VİDEOSU GÖNDERDİ

Geceye çekimler dolayısıyla katılamayan Ozan Akbaba gönderdiği video mesajla kendisini 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görenlere teşekkür etti. Akbaba adına heykelciğini Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya aldı. Özkaya konuşmasında, "Ozan Akbaba adına bu ödülü almak bile gurur verici. Çünkü onun her ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Bir abi ve sahnede bir partneri olarak ondan öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Burada olamadığı için çok üzgün. Güzel ve mutlu yarınlarda görüşme temennisini iletti" ifadelerini kullandı.

ALYA'NIN ÖDÜLÜNÜ NARE ALDI

Halkın oylarıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da yoğun çekim takvimi nedeniyle törene katılamadı. Davetliler için video mesaj gönderen oyuncu, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür edip Mardin'den sevgilerini iletti. Ünsal adına ödülü, dizideki Nare karakterini canlandıran Sahra Şaş aldı.

UZAK ŞEHİR'İN YILDIZLARI

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer ve Nursel Köse yer alıyor.

'Uzak Şehir' her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Uzak Şehir Ödüllerle Taçlandı - Son Dakika

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