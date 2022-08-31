Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti

31.08.2022 20:41

Sosyal medya hesabından paylaştığı yılan dansı ile gündem olan Serenay Sarıkaya, bu sefer de siyah dantelli bikinisiyle kendisine takipçilerini mest etti.

İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan dönen Serenay Sarıkaya, bir arkadaşıyla birlikte yeniden tatile çıktı. Yazın son günlerinin keyfini yaşayan Sarıkaya, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, siyah renkli üzeri yazılı olan bikinisi, pembe bandanası ve güneş gözlüğü ile objektif karşısına geçti.

30 YAŞINA BASTI

1 Temmuz'da 30 yaşına basan Serenay Sarıkaya, tatil pozlarını, "Çek kardeşim... Elini ver bana... Gel kardeşim... Neşe getirdim sana... Al kardeşim... Ye, iç, gül, oyna..." notuyla Instagram'dan paylaştı. Sarıkaya'nın gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Yılan dansı çok konuşulan Serenay, yazı dantelli bikinisiyle kapattı
Yılan dansı çok konuşulan Serenay, yazı dantelli bikinisiyle kapattı
Yılan dansı çok konuşulan Serenay, yazı dantelli bikinisiyle kapattı
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Kaynak: Snob Magazin

Serenay Sarıkaya, Mikonos Adası, Umut Evirgen, Yunanistan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti - Son Dakika

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