Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti

İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan 'ın Mikonos Adası 'ndan dönen Serenay Sarıkaya , bir arkadaşıyla birlikte yeniden tatile çıktı. Yazın son günlerinin keyfini yaşayan Sarıkaya, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, siyah renkli üzeri yazılı olan bikinisi, pembe bandanası ve güneş gözlüğü ile objektif karşısına geçti.

Kaynak: Snob Magazin

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