 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Felç geçirdikten sonra uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Ferdi Tayfur, ortaya çıktı. Son halini sevenlerinin beğenisine sunan Tayfur, kendi şarkı sözlerini yazarak ''Toprak olur, taş olurum, yolunuzda yoldaş olurum. Merak etmeyin siz'' dedi.

Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur\'un son hali ortaya çıktı
11.01.2024 - 11:26,  Güncelleme: 11:32
Abone Ol

İçim Yanar, Bana Sor, Sabahçı Kahvesi, Yıkılasın Be Dünya, Yaktı Beni ve Sevda Yelleri gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran usta sanatçı Ferdi Tayfur, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Yüz felci geçirdikten sonra müziği bırakan Tayfur, Instagram hesabından son halini paylaştı.

Yıllardır Marmaris'te sakin bir hayat yaşayan Ferdi Tayfur, Instagram hesabından bir fotoğrafını yayınladı. Uzandığı bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Tayfur, paylaşımına Merak Etme Sen şarkısının "Toprak olur, taş olurum, yolunuzda yoldaş olurum. Merak etmeyin siz" sözlerini ekledi. Beyazlayan saç ve sakalıyla dikkat çeken 78 yaşındaki sanatçının paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

İşte Ferdi Tayfur'un son hali:

Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
YORUMLAR (2)
  • Ender Kervancıoğlu: 79 yaşında adam. Sanki saçı sakalı yeni beyazlamış gibi haberler çıkıyor. Şeker hastalığından mı genetik mi bilmiyorum ama çabuk çöktü ferdi tayfur. Yüz felcinden sonra ise tümüyle inzivaya çekilmek durumunda kaldı. Elbette özlüyoruz. Şarkı söyleyemeyese bile, sahnede dursa yeter. Hayranları söyler. Yanıtla 71 4
  • mert çelik: yatarken cekılmıs yatalak degıl dımı Yanıtla 2 3

Ferdi Tayfur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı - Son Dakika


13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36
Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek

Son Dakika
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:23:45. #1.13#
SON DAKİKA: Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement