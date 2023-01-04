Güzel havayı gören şarkıcı Yonca Evcimik, ocak ayında denize girdi

Şarkıları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ve pozitif enerjisiyle her fırsatta adından söz ettiren Yonca Evcimik, uzun süredir Bodrum'da yaşıyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla da dikkatleri üzerine çekti.

OCAK AYINDA DENİZE GİRDİ

571 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından konuşulan 59 yaşındaki Evcimik, ocak ayında Bodrum'da denize girdi. Bikinili ile denize giren ünlü isim, o anları "2023'ün ilk denizi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.