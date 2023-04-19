Vedat Milor'den önemli karar! Artık siyasi paylaşım yapmayacak - Son Dakika
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Vedat Milor'den önemli karar! Artık siyasi paylaşım yapmayacak

19.04.2023 16:48

Yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda artık siyasi görüşünü belirtmeyeceğini ifade etti. Dün son kez siyasi paylaşım yaptığını söyleyen Milor "Artık tamamen yemeğe odaklanacağım" şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır yemek eleştirmenliği yapan Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyordu. Zaman zaman siyasi görüşüyle ilgili paylaşımlar da yapan Milor, aldığı kararı duyurdu.

"TAMAMEN YEMEĞE ODAKLANACAĞIM"

Twitter hesabından artık siyasi paylaşımlar yapmayacağını duyuran Milor, "Siyasi tweet atmam yönünde yoğun bir istek var. Ben söylemek istediklerimi defalarca söyledim. Kitaplarda, köşe yazılarında da yazdım. O yüzden bugün son siyasi tweet'i atıp artık tamamen yemeğe odaklanacağım" ifadelerini kullandı.

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Vedat Milor, bir daha siyasi paylaşım yapmama kararı aldı Vedat Milor, bir daha siyasi paylaşım yapmama kararı aldı

Vedat Milor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Vedat Milor'den önemli karar! Artık siyasi paylaşım yapmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vedat Milor'den önemli karar! Artık siyasi paylaşım yapmayacak - Son Dakika
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