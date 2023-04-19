Vedat Milor'den önemli karar! Artık siyasi paylaşım yapmayacak

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Uzun yıllardır yemek eleştirmenliği yapan Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyordu. Zaman zaman siyasi görüşüyle ilgili paylaşımlar da yapan Milor, aldığı kararı duyurdu.

"TAMAMEN YEMEĞE ODAKLANACAĞIM"

Twitter hesabından artık siyasi paylaşımlar yapmayacağını duyuran Milor, "Siyasi tweet atmam yönünde yoğun bir istek var. Ben söylemek istediklerimi defalarca söyledim. Kitaplarda, köşe yazılarında da yazdım. O yüzden bugün son siyasi tweet'i atıp artık tamamen yemeğe odaklanacağım" ifadelerini kullandı.