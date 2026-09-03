Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu! - Son Dakika
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Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu!

Venedik\'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney\'nin dantelli büstiyeri olay oldu!
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Venedik Film Festivali'ne katılmak için İtalya'ya gelen Sydney Sweeney, tercih ettiği iddialı kombinle adeta nefesleri kesti. Krem rengi bermuda şortu ve altın sarısı dantel büstiyeriyle görüntülenen ünlü oyuncu, tarzıyla objektiflerin ilgi odağı oldu.

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Sydney Sweeney, Venedik Film Festivali'ne gelişiyle dikkatleri üzerine çekti. Lüks bir güzellik markasının elçisi olarak festivale katılan 28 yaşındaki oyuncu, tercih ettiği iddialı kombinle kameraların karşısına geçti.

Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu!

Sweeney, krem rengi bermuda şortunu altın sarısı tonlarında, dantel detaylı oldukça kısa bir büstiyerle tamamladı. Dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan kombin, oyuncunun Venedik'teki ilk görüntülerine damga vurdu.

Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu!

DOĞUM GÜNÜ KOLEKSİYONUYLA DA DİKKAT ÇEKTİ

Sweeney, 29'uncu doğum günü öncesinde hazırlanan özel iç giyim koleksiyonunun tanıtımı için de kamera karşısına geçti. Pembe tonlarında, taş detaylı tasarımla poz veren oyuncu, çekimde dikkat çekici karelere imza attı.

Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu!

Mutfak konseptiyle gerçekleştirilen çekimde Sweeney, koleksiyonun farklı parçalarını tanıttı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta da aynı koleksiyon kapsamında pasta hazırladığı bir çekimde görüntülenmişti. 

Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu!

Festival için tercih ettiği görünümle yine adından söz ettiren Sydney Sweeney, dantel büstiyer ve bermuda şort kombinini sade aksesuarlarla tamamladı. Ünlü oyuncunun Venedik'teki görünümü, festivalin kırmızı halı etkinlikleri öncesinde en çok dikkat çeken stillerden biri oldu.

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Son Dakika Magazin Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu! - Son Dakika
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