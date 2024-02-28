Karnı burnunda fotoğraf paylaştı! Görüntüleri viral olan pavyon dansçısı hamile - Son Dakika
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Karnı burnunda fotoğraf paylaştı! Görüntüleri viral olan pavyon dansçısı hamile

Karnı burnunda fotoğraf paylaştı! Görüntüleri viral olan pavyon dansçısı hamile

Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.

28.02.2024 17:57  Güncelleme: 18:03
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Pavyonda dans ederken çekilen videosu ile adından söz ettiren ve sosyal medyanın gündemine oturan Ukrayna asıllı Izabel Lun isimli kadın, takipçileriyle hamile olduğunu paylaştı.

"İNŞALLAH SAĞLICAKLA KUCAĞINA ALIRSIN"

Genç kadının paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptıkları yorumlarda "İnşallah sağlıcakla kucağına alırsın" temennisinde bulundu.

Viral Olan Ukraynalı Pavyon Dansçısı Hamile Olduğunu Duyurdu

BABASININ KİM OLDUĞUNU SÖYLEMİYOR

Bazı sosyal medya kullanıcıları da bebeğin babasını kim olduğunu merak ediyor. Ancak genç kadın bununla ilgili ser verip sır vermiyor.

İşte genç kadının o paylaşımı;

Viral Olan Ukraynalı Pavyon Dansçısı Hamile Olduğunu Duyurdu

Pavyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Karnı burnunda fotoğraf paylaştı! Görüntüleri viral olan pavyon dansçısı hamile - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Yıldız: Orta katı kiraya vermiş … Der eskiler :) 16 3 Yanıtla
  • Kamil Toygar : Çocuğun babası orta kobi sahibi iş adamıdır. Yani metres olmuştur 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Karnı burnunda fotoğraf paylaştı! Görüntüleri viral olan pavyon dansçısı hamile - Son Dakika
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