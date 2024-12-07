Türkiye'de aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da bulunduğu birçok kişi hakkında "yasa dışı bahisi teşvik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Türkiye'de gerçekleştirilen bu soruşturmanın aynısı, Arjantin'de de gerçekleştiriliyor. Soruşturmada Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile yaşadığı ayrılık süreciyle konuşulan Wanda Nara'nın ismi geçiyor.
Wanda Nara hakkında "yasa dışı bahise teşvik" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmada; "Wanda Nara'nın Instagram profilinde tanıttığı çevrim içi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin'in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi" açıklamasına yer verildi. Arjantin basınına göre; ifade vermeye çağırılan Nara'nın, 17 Aralık'a kadar ifade vermesi gerekiyor.
Son Dakika › Magazin › Wanda Nara hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)