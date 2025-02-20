Wanda Nara ve L-Gante, derbi günü İstanbul'da - Son Dakika
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Wanda Nara ve L-Gante, derbi günü İstanbul'da

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Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara ve şarkıcı sevgilisi L-Gante'nin İstanbul'un çeşitli noktalarını ziyaret etmeyi planladığı ve pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında bir ödül törenine katılacağı öğrenildi.

20.02.2025 10:03  Güncelleme: 10:20
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara'nın, şarkıcı sevgilisi L-Gante ile hafta sonu İstanbul'da olacağı belirtildi.

ÖDÜL TÖRENİNE KATILACAKLAR

Çiftin İstanbul'un çeşitli noktalarını ziyaret etmeyi planladığı aktarılırken, pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandığı sırada Wanda'nın bir ödül törenine katılacağı ve derbide statta olmayacağı öne sürüldü.

Wanda Nara'nın, derbi saatlerinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek bir ödül törenine katılarak ödül alması bekleniyor. Bu program nedeniyle derbiyi stadyumdan izleyemeyecek olan çiftin, İstanbul'daki planları arasında maçın bir parçası olmak bulunmuyor. Wanda Nara ve L-Gante'nin İstanbul'da kısa süreli kalacakları ve Salı ya da Çarşamba günü ülkeleri Arjantin'e geri dönecekleri öğrenildi.

Wanda Nara ve L-Gante, derbi günü İstanbul\'da

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Son Dakika Magazin Wanda Nara ve L-Gante, derbi günü İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sefer tolun:
    L.GANTE SEN ÇOK YAŞA EMMİ,HEM İCARDİYE HEMDE İCARDİYE SAHİP ÇIKANLARA ÇOK SAĞLAM KOYDUN NARA,yine BEDEVADAN HER AN DÜDÜKLÜYOSUN İCARDİ FUTBOLU BIFAKACAK SEVİYEYE GELDİ HELAL OLSUN SANA GANTE ÇOK YAŞAAAA(-)) 11 33 Yanıtla
  • Yildiray:
    boş işler seven Türkiyem ah ah 27 1 Yanıtla
  • Musa Yüce:
    lahmacun bütün tuşlara basıyor ama nafile 18 5 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    l gante adamdır 6 14 Yanıtla
  • Oooo:
    Oldu olacak maç saatinde stadın ortası da boynuzla! 15 4 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    repci ile leblebici acurrrrr 12 4 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    FENERLİLERİN İŞİDİR 12 3 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    WANDA ya geçirir gibi gol atar artık İcardi 7 4 Yanıtla
  • Arif Uyar :
    Civcivler, siz de peçetesini tutuverin, pzeolar 3 2 Yanıtla
  • ismail:
    iyiki haber verdiniz çoluk çocuk hazırlanalım karşılamaya gidelim 3 0 Yanıtla
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