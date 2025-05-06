Wendy Williams hayatını karartan teşhis! Bakım evinde yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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Wendy Williams hayatını karartan teşhis! Bakım evinde yaşam savaşı veriyor

Wendy Williams hayatını karartan teşhis! Bakım evinde yaşam savaşı veriyor

Afazi ve demansla mücadele eden Wendy Williams, lüks bakım merkezinde izole bir yaşam sürüyor. Servetine erişemeyen sunucu, 15 dolarla geçinmeye çalıştığını ve kariyerine dönme talebinin reddedildiğini açıkladı.

06.05.2025 16:50
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Afazi ve demansla mücadele eden Wendy Williams, lüks bakım merkezinde izole bir yaşam sürüyor. Servetine erişemeyen sunucu, 15 dolarla geçinmeye çalıştığını ve kariyerine dönme talebinin reddedildiğini açıkladı.

ABD'nin en tanınmış televizyon yıldızlarından biri olan Wendy Williams, kariyerinde yakaladığı parlak başarıların ardından, şimdi hem sağlık sorunları hem de kişisel yaşamındaki çalkantılarla gündemde. Ünlü sunucunun yaşadıkları, izleyicileri ve sevenlerini derinden üzüyor.

AFAZİ VE DEMANS TEŞHİSİYLE SARSILDI

14 sezon boyunca kendi adını taşıyan sohbet programıyla ekranlara damga vuran 59 yaşındaki Wendy Williams'a, geçtiğimiz aylarda sinema dünyasının efsanevi ismi Bruce Willis'te de görülen afazi ve frontotemporal demans teşhisi konuldu. Bu gelişme, yıllardır Graves hastalığı, lenfödem ve hipertiroidi gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Williams için adeta yıkım etkisi yarattı.

MALİ SIKINTILAR VE ŞAİBELİ PARA TRANSFERLERİ

Williams, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, izni olmadan banka hesabından yüksek meblağlar çekildiğini öne sürdü. Paylaşımlarında, terapisti Dr. Rami Kaminski'nin hesabına önce 60 bin dolar, ardından da 10 bin dolar aktarıldığını iddia eden ünlü isim, bu işlemlerin bilgisi dışında gerçekleştiğini belirtti. Paylaştığı belgeler arasında, Dr. Kaminski'nin Williams hakkında 2022'de yazdığı ve onun karar verme yetisini kaybettiğini ileri sürdüğü bir mektup da yer aldı.

Wendy Williams hayatını karartan teşhis! Bakım evinde yaşam savaşı veriyor

LÜKS BAKIM MERKEZİNDE "HAPİSHANE" HAYATI

Williams, bir süredir New York'ta lüks bir bakım merkezinde yaşıyor. Ancak yaptığı açıklamalarda, buradaki yaşamını "hapishane hayatı" olarak nitelendiriyor. Katıldığı radyo programlarında da parasının kontrolünün kendisinden alındığını ve yasal vasisi tarafından yönetildiğini vurgulayan Williams, kendisine verilen "harçlık benzeri" miktarların temel ihtiyaçlarını dahi karşılamadığını dile getirdi.

KARİYERİNE DÖNME UMUDU MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz ay, vesayetten kurtulmak ve kariyerine dönmek amacıyla mahkemeye başvuran Wendy Williams, burada da aradığını bulamadı. Mahkeme, yıldız ismin işine geri dönme talebini reddetti. Hatta hâkimin, "Senin kariyerin bitti artık" şeklindeki sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bu karar, Williams'ın yeniden çalışma umutlarını adeta yerle bir etti.

SADECE 15 DOLARI KALDI

Williams, katıldığı "The Breakfast Club" adlı radyo programında da içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne serdi. Banka hesabında yalnızca 15 dolar kaldığını ifade eden ünlü sunucu, "Benim paramı da hapsettiler" diyerek çaresizliğini dile getirdi. Vesayetten kurtulmak için mücadele ettiğini belirten 60 yaşındaki Williams, kamuoyunun desteğini istedi.

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Son Dakika Magazin Wendy Williams hayatını karartan teşhis! Bakım evinde yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

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