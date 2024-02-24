Haberler.com'a konuşan ünlü oyuncu Wilma Elles, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi.
Ünlü dizi ve film oyuncusu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dolandırıcılığın son zamanlarda çok fazla arttığına dikkat çeken Elles, Haberler.com'a yaptığı açıklamalarda vatandaşın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Elles şunları söyledi: "Her zaman müşteri haklıdır. Maalesef son zamanlarda bazı sahtekarlıklar ortaya çıkmış durumda. Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Burada birçok sanatçı uyarıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin. Tüketici her zaman korunmak zorunda."
Son Dakika › Magazin › Wilma Elles, 'Kimseye güvenmeyin' diyerek dolandırıcılara karşı herkesi uyardı - Son Dakika
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