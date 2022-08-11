Eşinin bikinili fotoğrafını paylaşan Yağmur Atacan, yorumları tiye aldı: Direniyorum, ben yaşlanacağım - Son Dakika
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Eşinin bikinili fotoğrafını paylaşan Yağmur Atacan, yorumları tiye aldı: Direniyorum, ben yaşlanacağım

11.08.2022 15:12
Eşinin bikinili fotoğrafını paylaşan Yağmur Atacan, yorumları tiye aldı: Direniyorum, ben yaşlanacağım

Yağmur Atacan, sosyal medya hesabından eşi Pınar Altuğ için yapılan "Fiziğiyle yıllara meydan okuyor" yorumlarını tiye aldı. Altuğ'un bikinili bir haberini yayınlayan Atacan, "Her sene 'yıllara meydan okuyor' deniliyor. Hangi yıllar len bu bunlar, ben direnemiyorum yaşlanacağım" dedi.

2008 yılında kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Pınar Altuğ ile nikah masasına oturan Yağmur Atacan, yakın zaman önce Instagram hesabı açtı. Sık sık eşiyle ilgili eğlenceli paylaşımlar yapan Atacan, son olarak Altuğ hakkında yapılan haberleri tiye aldı.

EŞİYLE İLGİLİ YORUMA SESSİZ KALAMADI

Sağlık beslenip düzenli spor yaparak formunu koruyan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, yaz aylarında sık sık bikinili görüntülendi. Fiziğiyle her daim dikkat çeken Altuğ için "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapılıyor. Eşiyle ilgili yapılan yorumlara sessiz kalamayan Atacan ise eğlenceli bir paylaşım yaptı.

"DİRENEMİYORUM, YAŞLANACAĞIM"

Sık sık Altuğ ile arasındaki yaş farkından dolayı gündeme gelen Atacan, eşiyle ilgili bir haberi Instagram hesabından yayınlayarak "Her sene 'Yıllara meydan okuyor.' Hangi yıllar len bu yıllar, daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım" deyip tiye aldı.

Eşinin bikinili fotoğrafını paylaşan Yağmur Atacan, yorumları tiye aldı: Direniyorum, ben yaşlanacağım
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Eşinin bikinili fotoğrafını paylaşan Yağmur Atacan, yorumları tiye aldı: Direniyorum, ben yaşlanacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin bikinili fotoğrafını paylaşan Yağmur Atacan, yorumları tiye aldı: Direniyorum, ben yaşlanacağım - Son Dakika
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