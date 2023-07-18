Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in amca olacağı müjdesi verildi - Son Dakika
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Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in amca olacağı müjdesi verildi

18.07.2023 14:12

Mert Ramazan Demir'in abisi ve yengesi, bebek haberinden günler sonra çocuklarını kaybettiklerini açıkladı. Yengesi Şebnem Demir, Instagram hesabından yaşadığı acıyı paylaşarak bebeğin kalbinin durduğunu duyurdu. Oyuncudan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Son zamanlarda attığı her adımı olay olan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in amca olacağı müjdesi verildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir'in abisi ve yengesi, bebek haberinden günler sonra çocuklarını kaybettiğini açıkladı.

"BEBEĞİMİZİN KALBİ DURDU"

Demir'in yengesi Şebnem Demir, Instagram hesabından yaşadığı acıyı paylaşarak "Buraya her zaman iyi haberle gelmeyi çok isterdim ama maalesef her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz. Cumartesi günü bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bizim için bu çok hassas dönemi anlayışla karşılayacağınızı hiç şüphemiz yok. Yazan, merak eden herkese çok teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi Allah'ın bizim için farklı planları varmış. Umarım bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız" dedi. Yakışıklı oyuncudan acı kayıpla ilgili bir açıklama gelmedi.

Amcalık müjdesi alan Mert Ramazan Demir'i yıkan olay! Abisi bebeğini kaybetti
Amcalık müjdesi alan Mert Ramazan Demir'i yıkan olay! Abisi bebeğini kaybetti
Amcalık müjdesi alan Mert Ramazan Demir'i yıkan olay! Abisi bebeğini kaybetti
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Mert Ramazan Demir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in amca olacağı müjdesi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in amca olacağı müjdesi verildi - Son Dakika
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