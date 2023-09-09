Yalı Çapkını'nda ön izleme sahnesi geldi! Vurulan Ferit, İstanbul'a getiriliyor - Son Dakika

Yalı Çapkını'nda ön izleme sahnesi geldi! Vurulan Ferit, İstanbul'a getiriliyor

Son Güncelleme: 09.09.2023 08:04

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın iki sezonundan ilk ön izleme sahnesi yayınlandı. Son bölümde vurulan Ferit, ambulans uçakla İstanbul'a getiriliyor. Bir oğlunu toprağa verilen anne Gülgün, Ferit'i yaralı şekilde görünce bir kez daha yıkılıyor. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizi, 15 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu ve Çetin Tekindor gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Diziden yayınlanan ön izleme sahnesinde Gaziantep'te vurulan Ferit ambulans uçakla İstanbul'a getirilirken Seyran, Gülgün ve Orhan kahroluyor. Merakla beklenen dizinin yeni sezonu da 15 Eylül'de yayınlanacak.

SEYRAN, FERİT'İ YALNIZ BIRAKMIYOR

Yalı Çapkını'nın haziran ayında yayınlanan sezon finalinde Ferit, Seyran'ı görmek için gittiği Gaziantep'te vurulmuştu. Yeni sezonda ise sağlık durumu ciddi olan Ferit, ambulans uçakla İstanbul'a getirtiliyor. Ferit'i bir an olsun yalnız bırakmayan Seyran, kanlar içinde kalan elbisesiyle dikkat çekerken Gülgün'ün gözyaşları sahneye damga vuruyor. Bir oğlunu toprağa veren Gülgün, Ferit'i yaralı şekilde görünce bir kez daha kahroluyor.

Dizinin yayınlanan yeni sezon fragmanında ise Seyran ve Ferit'in bir kez daha nikah masasına oturmaya hazırlandığı görülüyordu.

Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını'nda ön izleme sahnesi geldi! Vurulan Ferit, İstanbul'a getiriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalı Çapkını'nda ön izleme sahnesi geldi! Vurulan Ferit, İstanbul'a getiriliyor - Son Dakika
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