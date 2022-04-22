Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Bevar'ın Kurdoğlu'na teklifi ne olacak? - Son Dakika
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Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Bevar'ın Kurdoğlu'na teklifi ne olacak?

22.04.2022 12:36
Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Bevar'ın Kurdoğlu'na teklifi ne olacak?

ATV'nin yeni sezona başarılı giriş yapan dizilerinden Yanız Kurt yeni bölümüyle bu akşam sevenlerine kavuşacak. Dizinin 13. bölümünde Bevar, Kurdoğlu'nun Doğan'ın yanında ki sağlam duruşundan etkilenir ve onu kendi tarafına çekmek için ona iyi bir teklifi hazırlar.

Yalnız Kurt'un 13. bölümü bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgingibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yapım her cuma seyircisi ile buluşuyor.

13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bevar tarafından evine baskın yapılan Doğan bunun karşılığını Bevar'a misliyle vermek için harekete geçer. Sare ve timi ise Amerikan askerleriyle amansız bir çatışmaya gireler. Sayıca çok az olan Sare ve timinin bu çatışmadan kurtulabilmeleri zor görünmektedir. Türkmen Lider Şanver'in oğlunu kaçıran Nizam, Şanver'i köşeye sıkıştırır ve istediklerini yapması için şantaj yapar. Viking ise Şanver'den Türk devletine olan sadakatini sürdürmesini isteyip, oğlunu Nizam'ın elinden kurtaracağına dair söz verir.

Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Bevar'ın Kurdoğlu'na teklifi ne olacak?

Bevar, Kurdoğlu'nun Doğan'ın yanında ki sağlam duruşundan etkilenir ve onu kendi tarafına çekmek için ona iyi bir teklifi hazırlar.

Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Bevar'ın Kurdoğlu'na teklifi ne olacak?

Bevar ve Doğan arasında geçen hakimiyet savaşında dengeler değişir. Doğan hakimiyetin kendisinde olduğunu herkese göstermek için harekete geçer.

Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Bevar'ın Kurdoğlu'na teklifi ne olacak?

Sare ve timi Amerikan askerleriyle girdikleri çatışmadan sağ çıkabilecekler mi? Viking, Şanver'in oğlunu Nizam'ın elinden kurtarabilecek mi? Bevar'ın Kurdoğlu'na teklifi ne olacak? Bevar ve Doğan arasındaki hakimiyet savaşının galibi kim olacak?

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Yalnız Kurt 13. Bölüm 2. Fragmanı Yalnız Kurt 13. Bölüm 2. Fragmanı

Yalnız Kurt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Bevar'ın Kurdoğlu'na teklifi ne olacak? - Son Dakika


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